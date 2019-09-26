КП Беларусь
Лукашенко ответил, вернет ли Россия Украине Крым: «Мне кажется, нет»
Президент Беларуси считает, что это невозможно в обозримом будущем
Лукашенко считает, что Россия не вернет Украине КрымФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Президент Беларуси 26 сентября на встрече с представителями украинской прессы в Минске ответил на вопрос журналиста о том, вернет ли Россия Украине Крым, который был аннексирован в 2014 году после событий на Майдане в Киеве.
- Мне кажется, нет. Этот вопрос закрыт раз и навсегда, - цитирует Александра Лукашенко его пресс-служба. Президент Беларуси считает, что это невозможно в обозримом будущем.