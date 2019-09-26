Лукашенко обещает быть честным на встрече с Зеленским: Мы с ним общий язык найдем

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На встрече с представителями украинской прессы в Минске 26 сентября президент Беларуси высказался о предстоящей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Эта встреча запланирована на Форуме регионов двух стран в Житомире.

- Обещаю, что буду честным и искренним в разговоре. Это моя фишка. Я привык говорить честно. (…) Мы с ним общий язык, гарантирую вам, найдем, - заявил Александр Лукашенко.

Президент Беларуси надеется, что встреча позволит как познакомиться лично на человеческом уровне, таки лучше понять позиции друг друга по тем или иным вопросам, сообщает пресс-служба президента.