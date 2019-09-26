Лукашенко о белорусском и украинском шпионах: Готов решить вопрос на взаимной основе

В Украине уже около двух лет не может пройти суд над минчанином Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

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На встрече с представителями украинской прессы в Минске 26 сентября президент Беларуси рассказал о своей позиции по помилованию осужденного в Беларуси за шпионаж украинца Павла Шаройко и обвиняемого в шпионаже в Украине белоруса Юрия Политики. Этот вопрос Александр Лукашенко готов решить в ближайшее время «на взаимной основе».

Президент напомнил, что на этот счет была договоренность с предыдущим украинским лидером Петром Порошенко, но, по словам Лукашенко, украинская сторона не исполнила договоренность, сообщает пресс-служба президента.

Шаройко был приговорен в Беларуси к 8 годам заключения. А в Украине уже около двух лет не может пройти суд над минчанином, который обвиняется в шпионаже. Заседания постоянно откладывают под различными предлогами.

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