2019-09-26T13:57:15+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко: Путину могу все рассказать: от личного до государственного, а с Порошенко могли десять раз поссориться за встречу

Президент Беларуси считает, что «между людьми химия должна быть какая-то»
Павел МИЦКЕВИЧ
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Лукашенко: Путину могу все рассказать: от личного до государственногоЛукашенко: Путину могу все рассказать: от личного до государственногоФото: Павел МАРТИНЧИК
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На встрече с представителями украинской прессы в Минске 26 сентября президент Беларуси рассказал о своих отношениях с лидерами других стран.

Взаимоотношения с президентом России Александр Лукашенко назвал искренними и теплыми, признавшись, что Владимиру Путину может "все рассказать: от личного до государственного":

- Просто взять и откровенно рассказать в любой момент, даже не думаю о том, как это будет расценено.

Отношения с бывшим президентом Украины Петром Порошенко белорусский лидер назвал блестящими:

- Мы даже могли десять раз поссориться за встречу: я ему что-то сказал, он отмахнулся.

Есть взаимопонимание у Лукашенко и с новым президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым:

- Между людьми химия должна быть какая-то. Вот у нас с ним блестящие отношения, мы понимаем друг друга, - цитирует президента его пресс-служба.

Лукашенко надеется, что и с новым президентом Украины Владимиром Зеленским «не будет закрытых тем, недомолвок».

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