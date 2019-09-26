Лукашенко: Путину могу все рассказать: от личного до государственного, а с Порошенко могли десять раз поссориться за встречу
На встрече с представителями украинской прессы в Минске 26 сентября президент Беларуси рассказал о своих отношениях с лидерами других стран.
Взаимоотношения с президентом России Александр Лукашенко назвал искренними и теплыми, признавшись, что Владимиру Путину может "все рассказать: от личного до государственного":
- Просто взять и откровенно рассказать в любой момент, даже не думаю о том, как это будет расценено.
Отношения с бывшим президентом Украины Петром Порошенко белорусский лидер назвал блестящими:
- Мы даже могли десять раз поссориться за встречу: я ему что-то сказал, он отмахнулся.
Есть взаимопонимание у Лукашенко и с новым президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым:
- Между людьми химия должна быть какая-то. Вот у нас с ним блестящие отношения, мы понимаем друг друга, - цитирует президента его пресс-служба.
Лукашенко надеется, что и с новым президентом Украины Владимиром Зеленским «не будет закрытых тем, недомолвок».