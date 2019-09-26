Лукашенко о государственном русском языке: Мы по этому поводу не паримся

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На встрече с представителями украинской прессы в Минске 26 сентября президент Беларуси рассказал о том, почему в стране остаются два государственных языка: белорусский и русский. По словам Александра Лукашенко, они имеют равный статус. Хотя украинский журналист заметил, что в Беларуси предпочтение отдается русскому, и «даже написание на государственных зданиях зачастую на русском, а не белорусском».

Лукашенко признался, что «побаивается политизировать и вводить в абсолют этот вопрос»:

- Решение приняли люди на референдуме, поддержав именно равный статус двух языков. (…) Мы по этому поводу особенно не паримся и не видим большой настороженности… Не хотим сделать яблоком раздора русский язык, - цитирует президента его пресс-служба.