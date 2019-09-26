2019-09-26T15:17:25+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко: Я до смерти не буду президентом. Хочу когда-нибудь пожить, как все люди

Глава государства рассказал, сколько будет править, и признался, что не знает, кто будет новым президентом, но «он где-то есть уже»
Павел МИЦКЕВИЧ
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Лукашенко рассказал, до каких пор будет править странойЛукашенко рассказал, до каких пор будет править странойФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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На встрече с представителями украинской прессы в Минске 26 сентября президент Беларуси заявил о том, что следующий будет избран только народом и отверг «транзит власти». Также Александр Лукашенко заверил, что ни один из троих его сыновей «не страдают президентством», поскольку «наелись» президентства отца.

В то же время глава государства заявил, что он «не вечный, и до смерти президентом не будет», однако намерен править страной «столько, сколько люди доверят, и пока есть здоровье»:

- Я просто хочу когда-нибудь пожить, как все люди, - спокойно. По словам Лукашенко, он не предполагает, кто будет новым лидером Беларуси:

- Не надо ходить с биноклем или думать каждый день, а кто. Я так не думаю. (…) Я не присматриваюсь, где этот президент. Но он где-то есть уже, - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

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