2019-09-26T16:39:01+03:00
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КП Беларусь

На «Оскар» от Беларуси представят фильм «Дебют»

Герои ленты - заключенные женщины из гомельской колонии [видео]
Павел МИЦКЕВИЧ
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Герои ленты - заключенные женщины из гомельской колонииГерои ленты - заключенные женщины из гомельской колонииФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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На премию «Оскар» от Беларуси будет представлен документальный фильм «Дебют». Картину предложено номинировать в категории «Лучший иностранный фильм». Такое решение принял Белорусский оскаровский комитет.

«Дебют» сняла в 2018 году молодая режиссер Анастасия Мирошниченко. Сюжет фильма - подготовка заключенных в женской колонии к первому выступлению на сцене. В основе ленты - реальные люди и события из гомельской женской колонии №4.

В момент съемок здесь реализовывался проект «Театр в тюрьме». С заключенными работал профессиональный режиссер, который готовил спектакли, где играют осужденные женщины. Сцены из репетиций перемежевываются с монологами женщин, которые играют в спектакле, приговоренных к лишению свободы на много лет - кто за убийства, кто за кражи, кто за наркотики.

Премьеры «Дебюта» проходили в разных городах Беларуси. В сети есть официальный трейлер фильма. Церемония вручения наград «Оскар» запланирована на февраль 2020 года.

Трейлер документального фильма "Дебют".

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