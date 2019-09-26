2019-09-26T17:17:28+03:00
Общество
КП Беларусь

Милиционер, машинист крана - кого наградили орденом Матери в Беларуси

160 женщин отмечены за рождение и воспитание пяти и более детей
Павел МИЦКЕВИЧ
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160 женщин награждены Орденом матери160 женщин награждены Орденом материФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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160 женщин из всех областей Беларуси, кроме Минской, награждены орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей. Такой указ подписал президент страны.

Среди таких женщин - врач Кобринской районной больницы, продавец из Малоритского района, ремесленник из Пинска, инспектор уголовно-исполнительной инспекции милиции общественной безопасности отдела внутренних дел Полоцкого райисполкома, соцработник Хойникского территориального центра социального обслуживания населения, машинист крана БМЗ, швея предприятия «Бобруйсктрикотаж».

Также среди награжденных помощник воспитателя из Слонимского района и педагог средней школы №19 Могилева, перечисляет пресс-служба президента Беларуси.

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