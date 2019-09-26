В Молодечно ищут 28-летнюю женщину, работницу санатория

Она поехала на маршрутке на работу, но там так и не появилась

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Правоохранители Молодечненского района объявили в розыск Анастасию Герко, 1991 года рождения, проинформировали в пресс-службе УВД Миноблисполкома.

Женщина числится без вести пропавшей с понедельника, 23 сентября. В начале недели она, как обычно, рано утром поехала на маршрутке к месту работы, а дальше след ее теряется.

– В 7.00 женщина поехала на маршрутке в поселок Ждановичи в Минский район, где работает в санатории. Однако на рабочем месте Анастасия Владимировна так и не появилась. В милицию обратилась мать пропавшей женщины, – пояснили в пресс-службе.

Местонахождение молодечненки неизвестно четвертые сутки. Сама она не выходит на связь с родными, а ее телефон выключен или вне зоны доступа. Раньше женщина из дома не уходила.

Анастасии Герко на вид около 30 лет. У нее невысокий рост - около 160 - 170 сантиметров, плотное телосложение, серые глаза и окрашенные в светлый тон волнистые волосы, на нижней губе - герпес. В день исчезновения она ушла из дома в сером пальто, синем шарфе, черных брюках, черных полусапожках. В качестве ручной клади - коричневая сумочка и белый пакет.

Если вы знаете, где находится женщина на фото, позвоните в милицию - 102.