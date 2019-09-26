В Заславле из горящей школы вывели более 730 человек

Во время пожара в школе никто не пострадал. Фото: pixabay.com.

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ЧП в учебном заведении в Минском районе произошло в среду, 25 сентября, проинформировали в пресс-службе областного УМЧС.

Утром, примерно в 10.30 часов, из СШ №2 в Заславле на номер дежурного поступил звонок о пожаре. Спасатели незамедлительно выбыли на место чрезвычайного происшествия, но до их прибытия администрация самостоятельно приступила к эвакуации.

– К прибытию подразделений МЧС руководство учебного заведения успело вывести из здания 738 человек, из которых 62 – учителя, а 676 – ученики школы. Никто не пострадал, – уточнили в пресс-службе.

На данный момент известно лишь, что возгорание в школе началось в подвальном помещении, причина еще не установлена.

Также в УМЧС уточнили, что за дежурные сутки с шести утра 25 сентября по 06.00 часов 26 сентября на Минщине произошло только на территории Копыльского района 10 пожаров, еще три возгорания зафиксированы на территории Минского района, по одному ЧС в населенных пунктах Смолевичского, Столбцовского и Узденского районов, из райцентров: один пожар был Дзержинске, два – в Молодечно. Один человек погиб, двое пострадали.