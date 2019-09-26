2019-09-26T19:39:56+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Мостах 13 раз судимый рецидивист убил человека

Ранее мужчина совершал воровство и грабежи
Надежда БУТОВИЧ
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Погибшего мужчину обнаружила соседка. Фото: УВД Гродненского облисполкома.Погибшего мужчину обнаружила соседка. Фото: УВД Гродненского облисполкома.
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В пресс-службе УВД Гродненского облисполкома рассказали о раскрытом по горячим следам убийстве в Мостах.

В милицию о трагедии сообщили очевидцы. Труп соседа рядом с его домом обнаружила горожанка, рассказала об этом мужу, и он сразу набрал 102.

– Расследовать причины гибели 64-летнего мужчины выбыли на место происшествия правоохранители. На месте стало ясно, что смерть носит криминальный характер, – пояснили в пресс-службе.

Вскоре была установлена личность предполагаемого убийцы. Им оказался 52-летний житель Мостов. Мужчина едва успел выйти из заключения, за свою жизнь он имел 13 судимостей, только семь из которых полностью погашены на сегодня.

– В день трагедии рецидивист выпивал со знакомым, возникла ссора. Погибшему были нанесены смертельные раны, – уточнили в УВД.

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