Два брата задушили 87-летнюю тетю из-за 370 рублей

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На Могилевщине следователи выясняют подробности убийства престарелой женщины, совершенное из корысти, проинформировали в пресс-службе областного УСК.

Жестокое убийство произошло в воскресенье, 22 сентября. В тот день милиции стало известно о смерти 87-летней сельчанки в одной из деревень в Глусском районе. Выбывшие на место происшествия медэксперты сообщили, что смерть пенсионерки насильственная – ее задушили.

– Сотрудникам следственно-оперативной группы удалось установить, что в убийстве пожилой женщины виноваты ее великовозрастные племянники. 52- и 47-летний сельчане пришли домой к старушке в пьяном состоянии, зная, что у пенсионерки есть наличность задушили ее и забрали 375 рублей, – пояснили в пресс-службе.

Убийцам выставить происшествие за естественную смерть не удалось. На данный момент, подозреваемые уже задержаны, но следственные действия продолжаются, назначен ряд экспертиз.