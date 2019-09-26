МЧС распилили дверь в доме, где забаррикадировался вор-рецидивист

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Криминальная история началась с ограблений, совершенных в Орше весной 2019 года, проинформировали в пресс-службе УВД Витебского областного исполкома.

Неизвестные проникали в строящиеся дома, обычно отжимая стеклопакеты, а затем виртуозно похищали все самое ценное. Так из новостроев были украдены дорогие электроинструменты, теплые полы, варочные поверхности, стиральные машинки, другая бытовая техника.

– Воры аккуратно уходили, заметая следы. Иногда домовладельцы даже не сразу понимали, что их ограбили, так тщательно планировались и осуществлялись кражи, – уточнили в пресс-службе.

Вскоре оперативникам удалось вычислить личность подозреваемого. Преступления совершил 44-летний рецидивист из деревни Барань. Едва выйдя из заключения, преступник снова принялся за криминал. Украденное, пользуясь тюремными знакомствами, вор легко сбывал в Беларуси и на территории России.

Но найти преступника было, как говорится, только пол беды, трудным делом оказалось и его задержать.

– Во время ареста злоумышленник забаррикадировался в своем доме, не собираясь сдаваться добровольно. Чтобы задержать преступника потребовалась помощь МЧС. Когда вор услышал, как спасатели распиливают входную дверь, он согласился сдаться, – добавили в УВД.

Следствие продолжается. Предположительно преступник совершил в Оршанском районе не менее восьми ограблений. Против мужчины возбуждено уголовное дело.