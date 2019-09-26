За шестикратное превышение нормы алкоголя водителя оштрафовали на 70 базовых
Во вторник, 24 сентября, начальником ОГАИ РОВД Светлогорска Василием Гапоненко было проведено выездное рассмотрение админнарушения на дороге. Правила нарушил водитель местного учреждения, проинформировали в пресс-службе УВД Гомельского областного исполкома.
Известно, что работник ДСК Светлогорска грубо нарушил ПДД, когда сел за руль в пьяном состоянии. Мужчину остановили гаишники в тот момент, когда он подшофе на мопеде ехал в соседнюю деревню.
– Сотрудникам ГАИ нарушитель признался, что выпил за день до поездки примерно 400 миллилитров водки. На месте было установлено 6-кратное превышение нормы в выдыхаемом воздухе, – пояснили в УВД.
Свою вину водитель признал. Его оштрафовали на 70 базовых величин и лишили водительских прав на 3 года.
В Госавтоинспекции подчеркнули, что пьяные водители наказывают себя не только штрафом, но и зачастую безработицей – водитель без удостоверения будет вынужден поменять сферу деятельности.
Еще больше материалов по теме: «Гомель: новости»