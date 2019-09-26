За шестикратное превышение нормы алкоголя водителя оштрафовали на 70 базовых

Водитель выпил 400 граммов водки за день до нарушения, алкотестер показал 6-кратное превышение допустимой нормы. Фото: pixabay.com.

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Во вторник, 24 сентября, начальником ОГАИ РОВД Светлогорска Василием Гапоненко было проведено выездное рассмотрение админнарушения на дороге. Правила нарушил водитель местного учреждения, проинформировали в пресс-службе УВД Гомельского областного исполкома.

Известно, что работник ДСК Светлогорска грубо нарушил ПДД, когда сел за руль в пьяном состоянии. Мужчину остановили гаишники в тот момент, когда он подшофе на мопеде ехал в соседнюю деревню.

– Сотрудникам ГАИ нарушитель признался, что выпил за день до поездки примерно 400 миллилитров водки. На месте было установлено 6-кратное превышение нормы в выдыхаемом воздухе, – пояснили в УВД.

Свою вину водитель признал. Его оштрафовали на 70 базовых величин и лишили водительских прав на 3 года.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что пьяные водители наказывают себя не только штрафом, но и зачастую безработицей – водитель без удостоверения будет вынужден поменять сферу деятельности.