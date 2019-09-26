В Пинске из-за спора о доме мужчина едва не застрелил брата из арбалета

Избил брата и угрожал застрелить из арбалета. Фото: Государственный комитет судебных экспертиз по Брестской области.

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К правоохранителям в Пинском районе обратился сельчанин и сообщил, что родной брат его избил и угрожал застрелить из арбалета, проинформировали в пресс-службе Госкомитета судэкспертиз управления по Брестской области.

Спор между братьями произошел из-за «квадратных метров». Родственники не смогли мирно договориться о разделе права собственности на дом, в котором оба проживают, и спор принял угрожающий окрас.

– За продолжительное время взаимоотношения между братьями стали далеко не родственными и даже неприязненными. Это и привело к обострению конфликта, – пояснили в пресс-службе.

Осматривая место происшествия, милиционеры нашли арбалет и отправили его на экспертизу. Если предмет будет признан метательным оружием, фигуранту грозят неприятности с законом.

– Такие ситуации, увы, не редкость. Но стоит знать и помнить, что подобные жилищные споры решаются Госкомитетом судэкспертиз. Для этого определяются варианты раздела владений (дома, квратиры, участка и т.д.), при этом учитываются доли в праве собственности, определяются на соответствие фактические границы участка через проведение строительно-технических экспертиз. Затем спорщикам озвучиваются варианты раздела имущества, предлагается оптимальный способ решения жилищного вопроса, – добавили в ГКСЭ.