27 сентября православные празднуют Воздвижение. Что нужно знать в этот день?

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27 сентября православные христиане отмечают большой праздник - Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Это один из 12 главных праздников православной церкви, а само событие связано с обретением и воздвижением равноапостольной царицей Еленой и патриархом Иерусалимским Макарием Креста – важнейшего символа христианства.

С давних времен считается, что в этот день на Руси наступала настоящая осень. В Воздвижение наши предки собирали с полей последний сноп – сезон сбора урожая считался завершенным.

В народе 27 сентября связывали с борьбой добра и зла, движением, которое символизирует все живое на земле. Считается, что в Воздвижение лучше не ходить в лес – медведи готовятся к зимней спячке и отлетают последние перелетные птицы. Поговаривают, что если загадать желание на улетающую стаю, то оно обязательно сбудется.

Есть и еще одна причина, из-за которой лучше не ходить в лес 27 сентября - в этот день змеи и ящерицы сползаются на зимовку. В былые времена люди тщательно запирали ворота и двери своих домов, чтобы случайно не впустить пресмыкающихся.

Верующие считают, что те, кто в Воздвижение будут соблюдать пост, получат прощение 7-и грехов, а не соблюдавшие – 7 грехов обретут. «Есть и погодные приметы: если в этот день дует холодный северный ветер, то следующее лето будет жарким», - сообщает агентство «Минск-Новости».