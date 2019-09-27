2019-09-27T09:39:38+03:00
Политика
КП Беларусь

Литва просит у Беларуси доступ к мониторингу окружающей среды с БелАЭС

«Естественно, что доверия пока нет, и повысить его может только полное раскрытие информации»
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Ремигиюс Шимашюс. Фото: DELFIРемигиюс Шимашюс. Фото: DELFI
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Встреча мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса с новым послом Беларуси Валерием Барановским прошла в четверг. Литовская сторона в очередной раз напомнила, что недовольна строительством БелАЭС. По мнению литовских специалистов, возведение атомной станции в 50 километрах от Вильнюса нарушает требования безопасности и охраны окружающей среды. Беларусь эти претензии отклоняет.

- Посол пытался рассказывать, что все с ней хорошо. Я четко информировал, что нам естественным образом не хватает доверия, действительно ли там все хорошо. Я информировал посла, что если уж они готовятся ввести эту атомную станцию в эксплуатацию, с чем мы совершенно не согласны, то мы бы хотели видеть природоохранные данные онлайн, постоянно, на месте, а не через какую-то систему информирования, - заявил мэр Вильнюса.

На призыв белорусского посла поддерживать дружеские отношения, Шимашюс ответил: «Мы хотим поддерживать соседские отношения, и очень бы хотелось, чтобы Беларусь была самостоятельной страной, а не сателлитом России».

Около 20 лет назад Вильнюс и Минск подписали договор о сотрудничестве. Но, по словам Р. Шимашюса, сейчас никакого сотрудничества нет.

«По правде говоря, поскольку я объявлен в России персоной нон грата, я не уверен, что могу просто приехать в Беларусь. Ясности нет, посол в этой связи не смог ничего прокомментировать. Я также сказал послу, что сотрудничество подчас осложнено очень разным отношением к ценностям, правам человека и демократии», - цитирует мэра DELFI.

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