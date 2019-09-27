2019-09-27T10:17:16+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларусь пришли посылки с марками ЛСД. Их перехватили таможенники

Вместо писем к двум белорусам нагрянули неприятности
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: Минской региональной таможниФото: Минской региональной таможни
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Опасную корреспонденцию обнаружили сотрудники минской региональной таможни. 750 марок, пропитанных особо опасным психотропным веществом – лизергидом, были плотно запаяны в вакуумный пакет. Посылка ехала к 27-летнему жителю Марьиной Горки из Польши. А через несколько дней кинологи выявили еще один подозрительный конверт, внутри которого лежала открытка с двумя марками. На этот раз письмо предназначалось жительнице Смолевичского района.

"По фактам незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС данного вещества Минской региональной таможней возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.328-1 УК Беларуси", - передает БелТА.

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