В Беларусь пришли посылки с марками ЛСД. Их перехватили таможенники

Изменить размер текста: A A

Опасную корреспонденцию обнаружили сотрудники минской региональной таможни. 750 марок, пропитанных особо опасным психотропным веществом – лизергидом, были плотно запаяны в вакуумный пакет. Посылка ехала к 27-летнему жителю Марьиной Горки из Польши. А через несколько дней кинологи выявили еще один подозрительный конверт, внутри которого лежала открытка с двумя марками. На этот раз письмо предназначалось жительнице Смолевичского района.

"По фактам незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС данного вещества Минской региональной таможней возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.328-1 УК Беларуси", - передает БелТА.