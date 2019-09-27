В Минске произошла серьезная авария. Погиб мотоциклист

Оба участника ДТП - ровесники, им по 23 года

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ДТП со смертельным исходом произошло вечером 26 сентября. По предварительной информации, около десяти часов вечера 23-летний мотоциклист на скорости врезался в легковой автомобиль. Парень ехал со стороны улицы Карвата по местному проезду параллельно внутреннему кольцу Минской кольцевой в направлении ГСПК «Степянка-16». Ему навстречу ехала легковушка Honda Civic, которой управлял 23-летний минчанин. Поворачивая налево в сторону улицы Липковской, водитель «Хонды» не уступил мотоциклисту дорогу.

Фото: МВД

В результате столкновения мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте. Водитель автомобиля не пострадал, сообщает ABW.by.

Фото: МВД

Обстоятельства аварии выясняют следователи и эксперты.