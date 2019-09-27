2019-09-27T11:40:24+03:00
Общество
КП Беларусь

36-летний электромонтажник погиб от удара током

Его коллега госпитализирован
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: пресс-служба Следственного комитетаФото: пресс-служба Следственного комитета
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Двое жителей Молодечно приехали в Смолевичи в командировку. Они ремонтировали оборудование в кабельном колодце на одной из улиц города. В ходе работ 36-летнего мужчину ударило электрическим током, из-за чего скончался на месте. Его 31-летнего коллегу госпитализировали, он находится под наблюдением врачей.

По результатам первоначальных следственных действий Смолевичским РОСК возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 306 УК РБ).

Фото: пресс-служба Следственного комитета

Фото: пресс-служба Следственного комитета

«В рамках следственных и иных процессуальных действий продолжаются допросы должностных лиц, изучается проектная документация, инструкции по охране труда, правил техники безопасности, и иные документы, касающиеся технологии производства работ на объектах повышенной опасности», - сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РБ.

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