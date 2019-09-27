2019-09-27T13:00:08+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Пинске девочка с собакой упала в яму - помог выбраться милиционер

ЧП произошло, когда девочка выгуливала вечером питомца
Оксана БРОВАЧ
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Милиционер возвращался со службы домой в Пинске и услышал крики о помощи.Милиционер возвращался со службы домой в Пинске и услышал крики о помощи.
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Пинчанка Даша вечером гуляла со своим английским бульдогом Лэймой - и попала в передрягу. Девочка не заметила в темноте трехметровую яму, вырытую для дренажной системы, и упала туда вместе с собакой.

Самостоятельно выбраться ребенок не смог. Повезло, что мимо проходил комвзвода Пинского отдела Департамента охраны Александр Швец. Он возвращался со службы домой и услышал, как кто-то зовет на помощь. Он спустился в яму и помог девочке выбраться, рассказывает пресс-служба МВД.

А вот испуганная Лэйма так просто не далась. Собака вела себя агрессивно, поэтому девочка и милиционер приняли решение позвать на помощь папу Даши. Пока ребенок бегал домой за отцом, милиционер оставался около ямы с собакой.

История закончилась хеппи-эндом: собаку тоже в конце концов достали. А на следующий день родители Даши пришли в милицию, чтобы поблагодарить неравнодушного сотрудника в погонах.

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