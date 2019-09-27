В Пинске девочка с собакой упала в яму - помог выбраться милиционер
Пинчанка Даша вечером гуляла со своим английским бульдогом Лэймой - и попала в передрягу. Девочка не заметила в темноте трехметровую яму, вырытую для дренажной системы, и упала туда вместе с собакой.
Самостоятельно выбраться ребенок не смог. Повезло, что мимо проходил комвзвода Пинского отдела Департамента охраны Александр Швец. Он возвращался со службы домой и услышал, как кто-то зовет на помощь. Он спустился в яму и помог девочке выбраться, рассказывает пресс-служба МВД.
А вот испуганная Лэйма так просто не далась. Собака вела себя агрессивно, поэтому девочка и милиционер приняли решение позвать на помощь папу Даши. Пока ребенок бегал домой за отцом, милиционер оставался около ямы с собакой.
История закончилась хеппи-эндом: собаку тоже в конце концов достали. А на следующий день родители Даши пришли в милицию, чтобы поблагодарить неравнодушного сотрудника в погонах.