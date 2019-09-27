2019-09-27T12:58:38+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко пообещал, что перейдет на белорусскую косметику

Президент посетил ЗАО «Витэкс»
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Президент во время посещения предприятия. Фото: БелТАПрезидент во время посещения предприятия. Фото: БелТА
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- Всю импортную (продукцию. - Ред.) повыкидывайте и поставьте, что мне надо. Обещаю, что никогда (не буду пользоваться импортными средствами. - Ред.). Даже если кто-то подарит, я тогда передарю. Свое надо использовать, - заявил Александр Лукашенко. Он также отметил, что зарубежная продукция в целом не лучше отечественной: «Все оно примерно одинаковое. Но эта - из местного сырья».

Во время визита на производство президенту подробно рассказали о развитии компании и продемонстрировали широкую линейку выпускаемых средств. Он попросил каждой из присутствующих женщин подарить какой-то из образцов продукции. Лукашенко подчеркнул, что оплатит сувениры из собственных средств.

Президент поручил способствовать продажам белорусской косметической продукции как за рубеж, так и на внутреннем рынке. Например, шире использовать ее в гостиничной сфере, чтобы соответствующая продукция была больше представлена в розничной продаже.

«Есть проблемы. Возьмите на контроль и займитесь этим. Чтобы в любом магазине, где он захочет, продавали. Свое надо продавать. У него (ЗАО "Витэкс". - Ред.) меньше проблем - экспорт большой. Но у нас же есть предприятия, которые на свой рынок не могут пробиться и поставить. Это серьезный вопрос. Хотелось бы, чтобы мы к нему больше не возвращались», - цитирует Лукашенко БелТА.

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