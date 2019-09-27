Белорусские штангисты-пенсионеры привезли золото с чемпионата мира среди старших возрастных групп

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В чемпионате мира по тяжелой атлетике среди старших возрастных групп, который проходил в канадском Монреале, участвовало 689 атлетов: 385 мужчин и 304 женщины из 54 стран. Система отбора позволила состязаться 700 лучшим тяжелоатлетам планеты, результаты которых превысили мировые квалификационные стандарты. Самым молодым атлетам исполнилось 35 лет, в самой старшей возрастной группе - 80 лет и старше мерились силами 14 атлетов. Самому старшему участнику Цутому Кобаяши из Японии исполнилось 87 лет. Волнительным моментом соревнований было то, что тяжелоатлеты состязались на оригинальном помосте Олимпийских игр 1976 года. Кстати, именно на этом помосте белорус Анатолий Шарий (на фото в центре) завоевал в 1975 году первое белорусское золото по штанге.

Успешно выступила на чемпионате мира и команда Беларуси, занявшая в общекомандном зачете 7-е место половинным составом. Золотые медали завоевали минчане Павел Куликовский в возрастной группе 70 - 74 года, Анатолий Лавров в возрастной группе 65 - 69 лет, Василий Шуманский из Слуцка в возрастной группе 55 - 59 лет. Бронзовую медаль завоевал минчанин Александр Грищенко в возрастной группе 50 - 54 года.

По системе, учитывающей возраст, вес атлета и сумму двух упражнений в килограммах Павел Куликовский занял 9-е место в мире среди мужчин! И это его 5-я золотая медаль на чемпионатах мира. Вторые золотые медали завоевали Анатолий Лавров и Василий Шуманский. Александр Грищенко впервые стал призером чемпионата мира. Нашим штангистам пришлось бороться за медали до последнего подхода.

До чемпионата мира минчане покорили и европейские спортивные вершины. Павел Куликовский завоевал в восьмой раз золотую медаль на чемпионате Европы в Финляндии, а Анатолий Лавров - золотую медаль на Европейских играх в Турине и стал серебряным призером на чемпионате Европы. Всего же Анатолий на международных соревнованиях по тяжелой атлетике среди старших возрастных групп завоевал рекордное число медалей в Беларуси - 27.

- Чемпионат мира среди мастеров IWF еще раз продемонстрировал, что люди никогда не становятся слишком старыми, чтобы заниматься тяжелой атлетикой, - сказал по итогам чемпионата мира президент Всемирной федерации тяжелой атлетики (IWF) Томас Ян. - Мы видели, как мужчины и женщины из разных стран и с разным возрастом от 35 до 87 лет объединились благодаря своей общей любви к тяжелой атлетике и преимуществам, которые она им приносит. Есть много преимуществ тяжелой атлетики, и каждый может нарисовать что-то отличное от спорта. Эти чемпионаты посвящены не только тому, кто выигрывает или кто поднимает тяжелые веса, но и настойчивости, умственной дисциплине и тому, как люди бросают себе вызов, чтобы добиться своих лучших результатов».