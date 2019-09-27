2019-09-27T14:20:27+03:00
Общество
КП Беларусь

Пенсионерка присвоила себе чужую детскую коляску, потому что у нее недавно родился внук

Действиям женщины будет дана правовая оценка
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
Поделиться:
Фото используется в качестве иллюстрацииФото используется в качестве иллюстрацииФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

В Минске молодой отец беспечно оставил детскую коляску около подъезда. «На несколько часов всего, с ней ничего не произойдет», - вероятно, подумал он. Однако вернулся мужчина только на следующий день. Предсказуемо, что коляски за 700 рублей там не оказалось. И тогда молодой отец обратился в милицию.

Правоохранители выяснили: имущество взяла соседка заявителя - коляска стояла на ее лестничной площадке. Пенсионерка пояснила, что решила забрать ее, потому что у нее недавно родился внук.

Исчезнувшая коляска нашлась на лестничной клетке пенсионерки. Фото: ГУВД Мингорисполкома

Исчезнувшая коляска нашлась на лестничной клетке пенсионерки. Фото: ГУВД Мингорисполкома

Материалы дела переданы в Первомайский районный отдел Следственного комитета. Там действиям женщины будет дана правовая оценка, - сообщает ГУВД ингорисполкома.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Сборная МВД Беларуси заняла третье место на III Всемирных полицейских играх
В Жлобине товарный поезд задавил 18-летнего парня
Белорусские штангисты-пенсионеры привезли золото с чемпионата мира среди старших возрастных групп
В Новополоцке из больницы сбежали подростки. Их ищет милиция
Лукашенко пообещал, что перейдет на белорусскую косметику
В Пинске девочка с собакой упала в яму - помог выбраться милиционер
36-летний электромонтажник погиб от удара током
В Минске произошла серьезная авария. Погиб мотоциклист
В Беларусь пришли посылки с марками ЛСД. Их перехватили таможенники
Литва просит у Беларуси доступ к мониторингу окружающей среды с БелАЭС
27 сентября православные празднуют Воздвижение. Что нужно знать в этот день?
В Пинске из-за спора о доме мужчина едва не застрелил брата из арбалета
За шестикратное превышение нормы алкоголя водителя оштрафовали на 70 базовых
МЧС распилили дверь в доме, где забаррикадировался вор-рецидивист
Два брата задушили 87-летнюю тетю из-за 370 рублей
В Мостах 13 раз судимый рецидивист убил человека
В Заславле из горящей школы вывели более 730 человек
В Молодечно ищут 28-летнюю женщину, работницу санатория
Милиционер, машинист крана - кого наградили орденом Матери в Беларуси
На «Оскар» от Беларуси представят фильм «Дебют»
Погода в Беларуси в последние выходные сентября: станет теплее, пройдут дожди