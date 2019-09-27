Пенсионерка присвоила себе чужую детскую коляску, потому что у нее недавно родился внук

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В Минске молодой отец беспечно оставил детскую коляску около подъезда. «На несколько часов всего, с ней ничего не произойдет», - вероятно, подумал он. Однако вернулся мужчина только на следующий день. Предсказуемо, что коляски за 700 рублей там не оказалось. И тогда молодой отец обратился в милицию.

Правоохранители выяснили: имущество взяла соседка заявителя - коляска стояла на ее лестничной площадке. Пенсионерка пояснила, что решила забрать ее, потому что у нее недавно родился внук.

Исчезнувшая коляска нашлась на лестничной клетке пенсионерки. Фото: ГУВД Мингорисполкома

Материалы дела переданы в Первомайский районный отдел Следственного комитета. Там действиям женщины будет дана правовая оценка, - сообщает ГУВД ингорисполкома.