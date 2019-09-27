В Жлобине товарный поезд задавил 18-летнего парня

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Трагедия прошла утром 26 сентября на ж/д перегоне Жлобин - Мормаль. Товарный состав следовал из Калинковичей в Осиповичи, когда на пути внезапно выбежал молодой парень. Он попал под поезд и погиб на месте от полученных травм.

Погибшим оказался житель Жлобинского района 2001 года рождения. "С начала года в стране на железной дороге произошло 76 несчастных случаев", - сообщается в Твиттер-аккаунте МВД Беларуси.