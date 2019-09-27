2019-09-27T15:09:29+03:00
Спорт
КП Беларусь

Сборная МВД Беларуси заняла третье место на III Всемирных полицейских играх

Соревнования прошли в итальянском Милане
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: МВДФото: МВД
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Мероприятие прошло под эгидой Международного спортивного союза полицейских (USIP). В нем приняли участие около 800 представителей 37 стран. Команды состязались в семи видах спорта:

- джиу-джитсу;

- стендовой стрельбе;

- плавании;

- практической стрельбе;

- велосипедном спорте;

- легкоатлетическом кроссе (бег 10 км);

- дзюдо.

Белорусские милиционеры были представлены в пяти дисциплинах: практической стрельбе, легкоатлетическом кроссе, плавании, дзюдо и джиу-джитсу.

По итогам состязания сборная МВД Беларуси заняла третье место. Второе получила команда из Бахрейна, а первое досталось хозяевам игр. Всего в копилке белорусов 21 медаль: пять золотых, девять серебряных и семь бронзовых.

Беларусь уже не в первый раз участвует во Всемирных полицейских играх. "В 2017 года состязание проходило в Абу-Даби (ОАЭ), где белорусская сборная заняла 5-ое место среди 41 страны-участницы", - напоминает БелТА.

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