Сборная МВД Беларуси заняла третье место на III Всемирных полицейских играх
Мероприятие прошло под эгидой Международного спортивного союза полицейских (USIP). В нем приняли участие около 800 представителей 37 стран. Команды состязались в семи видах спорта:
- джиу-джитсу;
- стендовой стрельбе;
- плавании;
- практической стрельбе;
- велосипедном спорте;
- легкоатлетическом кроссе (бег 10 км);
- дзюдо.
Белорусские милиционеры были представлены в пяти дисциплинах: практической стрельбе, легкоатлетическом кроссе, плавании, дзюдо и джиу-джитсу.
По итогам состязания сборная МВД Беларуси заняла третье место. Второе получила команда из Бахрейна, а первое досталось хозяевам игр. Всего в копилке белорусов 21 медаль: пять золотых, девять серебряных и семь бронзовых.
Беларусь уже не в первый раз участвует во Всемирных полицейских играх. "В 2017 года состязание проходило в Абу-Даби (ОАЭ), где белорусская сборная заняла 5-ое место среди 41 страны-участницы", - напоминает БелТА.