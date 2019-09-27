Готовьтесь: на 28 сентября объявлено штормовое предупреждение

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В предстоящие выходные антициклон покинет территорию Беларуси и атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы, принесут дожди и более теплый воздух атлантического происхождения. Поэтому если вы так и не съездили этим летом к океану, знайте - океан придет к вам сам. В виде воздуха и осадков.

Погодные условия в субботу ночью будет определять область повышенного атмосферного давления, так что будет преимущественно без осадков. А вот утром и днем на большей части территории пройдут дожди. В отдельных районах республики ночью и утром ожидается туман. Ночью температура воздуха составит 1 - 6 градусов жары, по западу Беларуси - до +12. А вот по востоку синоптики передают заморозки - при ясном небе ожидается минус 2. Днем прогнозируется +11...+17 градусов, а по юго-западу воздух прогреется до +19.

Воскресенье, судя по прогнозу, будет мокрым. 29 сентября на большей части территории Беларуси прольются дожди, ночью и утром местами ожидается туман, - сообщает БелТА.