2019-09-27T17:01:16+03:00
Общество
КП Беларусь

Белорус, обвиняемый в краже смартфона, в перерыве суда купил потерпевшему новый. И попал под амнистию

Звучит как начало анекдота, но ситуация вполне реальная
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Вырученные за телефон деньги мужчина спустил на спиртноеВырученные за телефон деньги мужчина спустил на спиртноеФото: Павел МАРТИНЧИК
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Несколько месяцев назад житель Барановичей распивал с товарищем спиртные напитки. После застолья друг уснул, а обвиняемый решил воспользоваться случаем. Он украл у собутыльника мобильный телефон Xiaomi Redmi 5 стоимостью 380 рублей. Причина, толкнувшая на преступление, банальна до безобразия - очень хотелось выпить, а денежек не было.

Протрезвевший товарищ такое вероломство стерпеть не смог и обратился в милицию.

Обвиняемый должен был возместить ущерб экс-приятелю до суда, но не сделал этого. С учетом отягчающего обстоятельства (преступление совершилось в состоянии алкогольного опьянения) обвинение запросило у суда наказание в виде 2 лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Мужчине разъяснили, что так как он не возместил ущерб потерпевшему, о смягчении наказания не может быть и речи. И тогда обвиняемый прозрел: он попросил у суда перерыв и за считанные минуты изменил свою судьбу. За это время он сбегал в магазин и купил новый Xiaomi Redmi 5, который вручил потерпевшему на судебном заседании, тем самым возместив ущерб.

Суд учел это обстоятельство и дал мужчине год домашней «химии». Это значит, что обвиняемый сможет отбывать наказание по месту жительства, соблюдая некоторые ограничения, передает газета "Наш край".

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