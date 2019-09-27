Нетрезвый хулиган поссорился с таксистом и выместил злость на машине

Мужчина и раньше привлекался к уголовной ответственности за хулиганство Фото: Сергей ГАПОН

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36-летний минчанин отдыхал в увеселительном заведении столицы. Домой решил возвращаться на такси - вызвал машину, а по пути разговорился с водителем. История умалчивает, что конкретно произошло между таксистом и пассажиром, но из авто мужчина вышел изрядно на взводе.

Он напал на Opel, повредив дверь, боковое зеркало и вырвав ручку. Пока минчанин бушевал и срывал злость на технике, водитель успел вызвать милицию. Правоохранители предложили нетрезвому дебоширу пройти медосвидетельствование, но мужчина отказался. Кстати, его ранее уже привлекали к уголовной ответственности за хулиганство.

Фото minsk.mvd.gov.by

Фото: minsk.mvd.gov.by

Нынешние действия мужчины получат правовую оценку: материалы проверки поступили в Партизанский (г. Минска) районный отдел Следственного комитета, сообщает агентство Минск-Новости.