2019-09-27T17:20:22+03:00
Общество
КП Беларусь

Нетрезвый хулиган поссорился с таксистом и выместил злость на машине

Дебошира задержала милиция
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
Поделиться:
Мужчина и раньше привлекался к уголовной ответственности за хулиганствоМужчина и раньше привлекался к уголовной ответственности за хулиганствоФото: Сергей ГАПОН
Изменить размер текста:

36-летний минчанин отдыхал в увеселительном заведении столицы. Домой решил возвращаться на такси - вызвал машину, а по пути разговорился с водителем. История умалчивает, что конкретно произошло между таксистом и пассажиром, но из авто мужчина вышел изрядно на взводе.

Он напал на Opel, повредив дверь, боковое зеркало и вырвав ручку. Пока минчанин бушевал и срывал злость на технике, водитель успел вызвать милицию. Правоохранители предложили нетрезвому дебоширу пройти медосвидетельствование, но мужчина отказался. Кстати, его ранее уже привлекали к уголовной ответственности за хулиганство.

Фото minsk.mvd.gov.by

Фото minsk.mvd.gov.by

Фото: minsk.mvd.gov.by

Фото: minsk.mvd.gov.by

Нынешние действия мужчины получат правовую оценку: материалы проверки поступили в Партизанский (г. Минска) районный отдел Следственного комитета, сообщает агентство Минск-Новости.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Белорус, обвиняемый в краже смартфона, в перерыве суда купил потерпевшему новый. И попал под амнистию
Готовьтесь: на 28 сентября объявлено штормовое предупреждение
Сборная МВД Беларуси заняла третье место на III Всемирных полицейских играх
В Жлобине товарный поезд задавил 18-летнего парня
Пенсионерка присвоила себе чужую детскую коляску, потому что у нее недавно родился внук
Белорусские штангисты-пенсионеры привезли золото с чемпионата мира среди старших возрастных групп
В Новополоцке из больницы сбежали подростки. Их ищет милиция
Лукашенко пообещал, что перейдет на белорусскую косметику
В Пинске девочка с собакой упала в яму - помог выбраться милиционер
36-летний электромонтажник погиб от удара током
В Минске произошла серьезная авария. Погиб мотоциклист
В Беларусь пришли посылки с марками ЛСД. Их перехватили таможенники
Литва просит у Беларуси доступ к мониторингу окружающей среды с БелАЭС
27 сентября православные празднуют Воздвижение. Что нужно знать в этот день?
В Пинске из-за спора о доме мужчина едва не застрелил брата из арбалета
За шестикратное превышение нормы алкоголя водителя оштрафовали на 70 базовых
МЧС распилили дверь в доме, где забаррикадировался вор-рецидивист
Два брата задушили 87-летнюю тетю из-за 370 рублей
В Мостах 13 раз судимый рецидивист убил человека
В Заславле из горящей школы вывели более 730 человек
В Молодечно ищут 28-летнюю женщину, работницу санатория
Милиционер, машинист крана - кого наградили орденом Матери в Беларуси
На «Оскар» от Беларуси представят фильм «Дебют»
Погода в Беларуси в последние выходные сентября: станет теплее, пройдут дожди