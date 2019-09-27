Белорусские военные поедут на учения НАТО

Они проходят в Латвии с 23 сентября по 6 октября

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«Серебряная стрела 2019» - так называются многонациональные тактические учения вооруженных сил государств - членов НАТО. Они проходят в светлое и темное время суток на Адажском полигоне, в Стопиньском, Саласпилсском, Икшкильском, Огрском, Малпилсском, Сигулдском, Адажском, Инчукалнском и Гаркалнском краях.

Латвийская сторона пригласила принять участие в наблюдении за активной фазой учений двух белорусских военных.

Помимо этого с 30 сентября по 4 октября представители вооруженных сил РБ посетят военную базу в Словакии и военный объект. Также белорусам продемонстрируют новые типы оружия и техники. Посещение Словакии предусмотрено в рамках Венского договора от 2011 года, который предусматривает укрепление безопасности и доверия, - информирует БелТА.