2019-09-27T18:23:34+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Лиде парня судят за 2 рубля, украденные с чужой карты

Он рассчитался в магазине найденным на улице «пластиком»
Надежда БУТОВИЧ
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За пользование чужой банковской картой против 18-летнего лидчанина возбудили уголовное дело.За пользование чужой банковской картой против 18-летнего лидчанина возбудили уголовное дело.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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В райцентре на Гродненщине молодой человек попал на скамью подсудимых за глупый проступок, информирует ресурс lidanews.by.

В один из дней 18-летний житель Лиды прогуливаясь по городу, увидел на земле банковскую карточку. «Пластик» он поднял и положил в карман. А затем зашел в магазин, чтобы купить сигареты, кассиру он протянул для расчета чужую карту.

– Покупка стоила всего лишь 2 белорусских рубля. Однако по факту хищения правоохранители возбудили уголовное дело. Сообщается, что ранее молодой человек не преступал закона и судим не был. Глупый поступок окажется чреват серьезными последствиями, – уточнили журналисты.

Хотя возможно в суде найдется какое-то мирное решение. Ведь повезло, например, парню из Барановичей, который в перерыве судебного заседания купил потерпевшему смартфон и попал под амнистию.

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