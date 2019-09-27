«Только с адреса gov.by»: в МВД предупреждают о кибератаке от имени госслужб

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В Беларуси на электронные адреса субъектов хозяйствования массово поступают «зараженные» электронные письма, проинформировали в пресс-службе МВД в официальном аккаунте в Telegram.

Рассылка поступает якобы от имени сотрудников госорганов. Обманутые получатели не задумываясь открывают вредоносные сообщения и заражают на предприятиях всю электронную систему.

– Действия злоумышленников уже нанесли урон нескольким белорусским субъектам хозяйствования. На электронную почту приходили письма, после открытия которых компьютеры блокировались, – рассказали в пресс-службе о новой схеме распространения вирусного ПО, выявленной сотрудниками управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Беларуси.

«Комсомолка» ранее сообщала о «кибератаке» с почты «informirovanie.mart @ tut.by», когда якобы от имени МАРТ коммерсантов проинформировали о выборочных проверках. В заархивированных файлах в этих сообщениях был вирус, который блокировал компьютер и шифровал всю коммерческую информацию.

Подобные «деловые письма» получили налогоплательщики и от имени Министерства по налогам и сборам. Входящие сообщения должностным лицам предприятий приходят и от иных якобы госструктур.

– Сообщения отправляются от имени госорганов и организаций, чтобы запутать пользователей наименования или аббревиатуры ведомств используют в названиях почтовых ящиков. Но стоит знать, что государственные органы не используют бесплатные почтовые сервисы для рассылки информационных сообщений служебного характера. Для этих целей используется только электронная почта с доменными именем "gov.by". Поэтому при получении сомнительных сообщений не следует открывать находящиеся в них вложения. Как правило это вредоносные ПО, которые либо заблокируют программное обеспечение на персональном компьютере, либо зашифруют имеющуюся на нем коммерческую информацию, – прокомментировал замначальника управления «К» МВД Кирилл Вяткин.

При получении таких писем или, если фирме уже нанесен вред от таких сообщений, нужно обратиться с заявлением в милицию. Злоумышленники нарушают Уголовные Кодекс, за разработку и использование вредоносного программного обеспечения им грозит максимально 10 лет заключения.