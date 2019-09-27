Новый школьный скандал с аудиозаписью: детям рассказывали о солдатах-геях, мусульманах и Донбассе

Изменить размер текста: A A

Дежурный поход с классом в музей для учеников одной из школ в Марьиной Горке в четверг, 26 сентября, стал как минимум обескураживающим. Подростки так возмутились заявлениям экскурсовода, что даже включили диктофоны. Аудиозапись опубликовала «Наша нiва».

Некоторые вещи, которые сообщила музейная сотрудница под грифом: «Если я говорю, то я знаю, о чем говорю!», как минимум любопытны.

Итак, ребята пришли на занятие в рамках проектах Минобразования «ШАГ» (Прим.: «Школа активного гражданина»). На занятиях в формате информационного часа учеников 8 – 11 классов учат быть гражданином Беларуси. В Марьиной Горке это занятие проходило в музее боевой славы Пятой отдельной бригады спецназначения, экскурсию проводила начальница музея Людмила Голубенко.

Так что же смутило и возмутило старшеклассников? Приведем некоторые выдержки из аудиозаписи.

Мальчики в памперсах

Запись начинается со слов, как можно понять из контекста, о законе об отсрочках. Женщина с определенной тональностью говорит, что опасения о службе в армии «бред полный» и в армии не учат тому, что не нужно. А убирать в казармах – это естественно, не уборщицу же присылать. А вот…

«В американской армии, а еще в натовской сейчас мальчики в памперсах ходят. Есть рядом тумбочка, в которой у него помадка. Рядом – подружка, то же нормально, да? Подружка – мужчина, понятное дело. Это нормальная натовская армия, мы приехали…»

Смех и невнятные хлопки прерывает вопрос девушки: «А вы что были в натовской армии, что вы так говорите?»

«Ребята, если я говорю, значит я знаю, что я говорю.»

Снова раздается смех.

Греки льют горькие слезы

От армейской темы завмузеем переходит к острому для ЕС вопросу беженцев и миграции. И опять со страшными примерами.

«Ценностей там почти не осталось – к ним пришли мусельмане. Они со своей толерантностью теряют свои государства. Они боятся. Немцы боятся быть у себя дома сегодня. Французы боятся, испанцы боятся, греки, вообще, льют горькие слезы. Вот, что бывает, когда ты толерантен в некоторых вещах».

И проводит красной нитью:

«Нужно хранить свою веру, свое землю, все что у нас есть. Вот это то, что нужно запомнить».

У нас обстановка очень благоприятная

На вопрос учеников о том, как можно оценить обстановку в Беларуси, Людмила Виленовна однозначно отвечает: «Очень благоприятная!».

«Вы просто не знаете, что такое, когда война. На Украине тоже думали – быть такого не может, на Донбассе тоже думали – да какая война?! Они строили дома, они строили все это для детей, внуков, правнуков, жили… А потом сверху один удар «Града» и нет ничего. Поэтому надо очень сильно любить свою страну».

Про Беларусь и информационную войну

«Мы можем прекратить цунами, мы можем остановить извержение вулкана, мы можем остановить землетрясение? Ну, конечно, нет! Поэтому нужно понимать, что все мероприятия, которые проводятся, для того, чтобы понять – давайте жить в мире. Давайте не доводить до войны».

«Нас пытаются раскачать на протяжении всех лет, после развала Союза. (…) Все пытаются через молодежь. Не надо думать, что на нас никто не нападает. Идет война информационная, она гораздо страшнее».

«Когда толпа собирается на площади, скачут, флагами обматывается и орет: «Кто не скачет – той мо****ль» с баночкой энергетического напитка. Это уже не люди! Это толпа».

Завершился инфоурок советом: «Храните свой мозг ребята, чтобы туда не попадала ненужная информация, отсеивайте ее».

И хотя ребята половину лекции прохихикали, закончилось выступление бурными аплодисментами.

Известно, что лектора Людмилу Голубенко периодически приглашают выступать в разные школы города, а также перед военными коллективами.