Самолет, летевший из Минска в Багдад, вернулся в аэропорт вылета

Точные причины пока не называются, помощь МЧС не понадобилась

Изменить размер текста: A A

Самолет иракской авиакомпании Iraqi Airways выполнял плановый рейс по маршруту «Минск-Багдад». Boeing 737-800 вылетел из Минска практически по расписанию. Однако во время набора высоты что-то пошло не так.

В итоге самолет долетел до Брянска, развернулся, и вернулся в Минск. В воздухе он провел полтора часа. Причины возврата борта пока не сообщаются. Информация стала известна по данным сервиса flightradar24.com.

- Помощь МЧС не понадобилась, - кратко прокомментировали инцидент в МЧС.