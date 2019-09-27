КП Беларусь
Самолет, летевший из Минска в Багдад, вернулся в аэропорт вылета
Точные причины пока не называются, помощь МЧС не понадобилась
После взлета самолет провел в воздухе полтора часа. Фото: flightradar24.com.
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Самолет иракской авиакомпании Iraqi Airways выполнял плановый рейс по маршруту «Минск-Багдад». Boeing 737-800 вылетел из Минска практически по расписанию. Однако во время набора высоты что-то пошло не так.
В итоге самолет долетел до Брянска, развернулся, и вернулся в Минск. В воздухе он провел полтора часа. Причины возврата борта пока не сообщаются. Информация стала известна по данным сервиса flightradar24.com.
- Помощь МЧС не понадобилась, - кратко прокомментировали инцидент в МЧС.
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