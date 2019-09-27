2019-09-27T20:55:15+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Червенском районе водитель на Mazda сбил велосипедиста

Мужчина погиб на месте
Надежда БУТОВИЧ
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Велосипедист ехал навстречу легковушке. Фото: МВД.Велосипедист ехал навстречу легковушке. Фото: МВД.
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Смертельно ДТП на территории Червенского района в Минской области произошло в четверг, 26 сентября, проинформировали в пресс-службе МВД в официальном аккаунте в Telegram.

Авария случилась вечером, примерно в 20.00 часов. В это время по автотрассе направлением МинскМогилев проезжала семья с маленьким ребенком на иномарке «Мазда - 6». Водитель ехал из столицы в Могилев. В тот момент, когда машина находилась в пределах 63 километра автодороги в той же полосе, но во встречном направлении к ним ехал велосипедист.

– Вовремя заметить необозначенного световозвращающими элементами велосипедиста, на ТС без соответствующих фонарей, водителю авто не удалось. Произошел наезд, в результате которого был смертельно травмирован велосипедист. Мужчина скончался на месте ДТП ль полученных травм. В автомобиле никто не пострадал, – уточнили в пресс-службе.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

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