2019-09-27T21:43:33+03:00
Экономика
КП Беларусь

Минфин готовит указ, чтобы отвязать «дорожный налог» от техосмотра

А платить госпошлину все-таки будем по месяцам
Надежда БУТОВИЧ
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С 2020 года будет учитываться интенсивность и сезонность участия в дорожном движение.С 2020 года будет учитываться интенсивность и сезонность участия в дорожном движение.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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В Министерстве финансов готовят указ, предусматривающий «разделение» госпошлины и ТО, проинформировали belta.by в ведомстве. Госдокумент «О плате за пользование автодорогами и отдельными элементами улично-дорожной сети» позволит оплачивать госпошлину отдельно и не единовременной суммой, а по месяцам.

Как известно, ранее госпошлина оплачивалась в момент прохождения ТО и оплачивалась целиком. При такой системе не учитывалась сезонность пользования дорогами. То есть, например, пенсионеры, которые ездят за рулем только в дачный сезон, а еще мотоциклисты, грубо говоря, переплачивали. Не рассматривалась интенсивность дорогопользования.

– По новому закону платить граждане госпошлину будут по заявительному принципу. Только за тот период времени (или сезон), когда ТС участвует в дорожном движении. В то же время для оплачивающих пошлину единовременно за весь год и более будет использоваться понижающий коэффициент в размере 0,8. Например, за легковушку (Прим.: в зависимости от массы) размер месячной платы составит от 6.4 до 23.20 белорусского рубля (то есть 0,25 до 0,91 базовой величины), – уточнили в Минфине.

Физлица смогут оплатить госпошлину через ЕРИП круглосуточно, а также в банках или на почте, но обязательно – до выезда на дорогу либо не позже последнего числа месяца, в котором ТС участвовало в дорожном движении. Ранее уплаченные госпошлины будут действительны.

Новый порядок будет введет не ранее 1 января 2020 года.

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