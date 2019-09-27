Видеофакт. В Бресте гаишники и таксисты убирали с дороги мертвецки пьяного пешехода

Пешеход был настолько пьяным, что не мог подняться на ноги. Фото: стоп-кадр.

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ЧП произошло в городе над Бугом в пятницу, 27 сентября, проинформировали в пресс-службе МВД в официальном аккаунте в Telegram.

Примерно в 02.00 часов брестский таксист, проезжая по улице Московская заметил на дороге человека. Водитель остановился, вышел и предложил лежащему пешеходу помощь. Но тот подниматься наотрез отказался, вел себя вызывающе, проявлял агрессию.

– Чтобы предупредить других автолюбителей водитель такси включил аварийный сигнал, выставил знак аварийной остановки и позвонил в ГАИ, – пояснили в пресс-службе.

К моменту приезда правоохранителей, рядом с пьяным дебоширом уже выстроился хоровод авто на аварийке. Таксисты и водители оградили пьяного на дороге своими машинами.

– В итоге сотрудникам Госавтоинспекции и гражданам удалось увести нетрезвого пешехода с проезжей части. Мужчина все еще был неадекватен, а пьян он был настолько, что не мог встать на ноги. Хотя от медосвидетельствования впоследствии отказался, – добавили в МВД.

Позже выяснилось, что фигурант – 38-летний житель Бреста. Против нарушителя составлены административные протоколы.