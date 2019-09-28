«Белпочта» предлагает бесплатно отправить открытку

В Минске открытки будут отправлять бесплатно в течение часа на Почтамте

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Национальной оператор почтовой связи «Белпочта» проведет во вторник, 1 октября, свое промомероприятие к 150-летию почтовой карточки. По этому случаю открытку можно будет отправить бесплатно по любому адресу страны. Правда, не с любого отделения, а с тех, которые выделены для проведения акции.

Например, в Минске это - круглый зал Почтамта по пр. Независимости. Здесь открытки будут отправлять бесплатно в течение часа: с 15 до 16 часов. Также промомероприятие пройдет во всех областных центрах страны.

- Клиенты смогут бесплатно получить почтовые карточки, подписать их и отправить своим близким, друзьям и партнерам по территории Беларуси, - сообщает «Белпочта».

Во время акции специалисты также проконсультируют клиентов и расскажут о новых услугах, о возможности получения информации по электронной почте и в мессенджерах.