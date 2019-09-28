2019-09-28T09:55:03+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В МЧС рассказали, что произошло ночью в баре на Немиге

От большой температуры разорвался баллон, загорелась терраса
Павел МИЦКЕВИЧ
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В кафе разорвался баллон, загорелась терраса. Фото: МЧСВ кафе разорвался баллон, загорелась терраса. Фото: МЧС
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На летней террасе одного из баров на Немиге в Минске этой ночью произошел разрыв газового баллона, затем терраса загорелась. В 101 позвонили 28 сентября в 01.41, прибывшие спасатели увидели открытое террасы.

- Произошло загорание инфракрасной газовой горелки с последующей разгерметизацией газового баллона. От большой температуры разорвался баллон, деревянные конструкции и предметы мебели внутри террасы на площади 20 кв.м. Кроме того, повреждена входная стекло-пакетная группа в помещение бара, - объяснили в Минском городском управлении МЧС.

Там добавили, что эвакуацию не проводили, поскольку все посетители сами ушли из опасной зоны. Никто не пострадал.

- Из-за малого количества газовой смеси в баллоне взрыва не было, - подчеркнули в МЧС.

Причины ЧП устанавливаются. Главная версия - нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов. Горелка, которая вспыхнула, предназначена для обогрева помещения.

В кафе разорвался баллон, загорелась терраса. Фото: МЧС

В кафе разорвался баллон, загорелась терраса. Фото: МЧС

Огонь повредил летнюю террасу, мебель, оконные блоки, входная дверь, остекление. Также закопчено помещение бара, повреждено остекление окон. Пострадал и соседний бар - там закопчено помещение кухни.

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