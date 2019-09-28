2019-09-28T10:59:19+03:00
Экономика
КП Беларусь

МАРТ установил минимальную цену на сахар в Беларуси: 1,50 руб.

Дешевый российский сахар «создает риски для национальной продовольственной безопасности»
Павел МИЦКЕВИЧ
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МАРТ установил минимальную цену на сахар в БеларусиМАРТ установил минимальную цену на сахар в БеларусиФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси издало постановление «Об установлении предельных минимальных цен на сахар белый кристаллический». В соответствии с документом, вводится временное регулирование государством цен на сахар.

Дело в том, что многие магазины стали массово продавать российский сахар дешевле, чем белорусский. МАРТ пришлось отреагировать. Там объяснили:

- Складывающаяся ситуация на рынке производства сахара оказывает существенное влияние на финансово-экономическое состояние предприятий данной отрасли и создает риски для национальной продовольственной безопасности.

Постановление министерства начнет действовать со вторника, 1 октября, и будет в силе до конца 2019 года, чтобы отнивелировать «неблагоприятные последствия для экономики предприятий сахарной отрасли».

Таким образом, и на российский, и на белорусский сахар устанавливается предельная цена на уровне средней, сложившейся на рынке, - 1 рубль 50 копеек за кило.

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