МАРТ установил минимальную цену на сахар в Беларуси: 1,50 руб.

МАРТ установил минимальную цену на сахар в Беларуси Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Изменить размер текста: A A

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси издало постановление «Об установлении предельных минимальных цен на сахар белый кристаллический». В соответствии с документом, вводится временное регулирование государством цен на сахар.

Дело в том, что многие магазины стали массово продавать российский сахар дешевле, чем белорусский. МАРТ пришлось отреагировать. Там объяснили:

- Складывающаяся ситуация на рынке производства сахара оказывает существенное влияние на финансово-экономическое состояние предприятий данной отрасли и создает риски для национальной продовольственной безопасности.

Постановление министерства начнет действовать со вторника, 1 октября, и будет в силе до конца 2019 года, чтобы отнивелировать «неблагоприятные последствия для экономики предприятий сахарной отрасли».

Таким образом, и на российский, и на белорусский сахар устанавливается предельная цена на уровне средней, сложившейся на рынке, - 1 рубль 50 копеек за кило.