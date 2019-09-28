2019-09-28T11:40:10+03:00
Общество
КП Беларусь

Фотофакт: на открытии H&M в Минске собралось около тысячи человек

Первым посетителям бренд обещает подарочные сертификаты
Павел МИЦКЕВИЧ
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На открытии H&M в Минске собралось около тысячи человекНа открытии H&M в Минске собралось около тысячи человекФото: Ольга ШИЛАК
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Первый магазин популярной сети одежды H&M открывается в Минске 28 сентября. По этому поводу в торгово-развлекательном центре Galleria Minsk уже за полчаса до открытия собралось около тысячи человек, передает корреспондент KP.BY.

Дело в том, что первым посетителям бренд обещает подарочные сертификаты. H&M - шведская компания, крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой.

На открытии H&M в Минске собралось около тысячи человек Фото: Ольга ШИЛАК

На открытии H&M в Минске собралось около тысячи человекФото: Ольга ШИЛАК

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