2019-09-28T12:25:57+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Добрушском районе обрушился пролет на горно-обогатительном комбинате

Технологический процесс пришлось остановить
Павел МИЦКЕВИЧ
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Технологический процесс пришлось остановить. Фото: МЧСТехнологический процесс пришлось остановить. Фото: МЧС
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Обрушение пролета на горно-обогатительном комбинате произошло днем 27 сентября. Это случилось в деревне Луговец-Калинино Добрушского района - там обвалилась конструкция на филиале предприятия «Гомельстекло».

- Обрушился пролет галереи по подаче песка длиной 25 метров. Пострадавших нет, - сообщает МЧС.

По оперативной информации спасателей, технологический процесс предприятия пришлось остановить. Выясняется причина ЧП.

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