КП Беларусь
В Добрушском районе обрушился пролет на горно-обогатительном комбинате
Технологический процесс пришлось остановить
Технологический процесс пришлось остановить. Фото: МЧС
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Обрушение пролета на горно-обогатительном комбинате произошло днем 27 сентября. Это случилось в деревне Луговец-Калинино Добрушского района - там обвалилась конструкция на филиале предприятия «Гомельстекло».
- Обрушился пролет галереи по подаче песка длиной 25 метров. Пострадавших нет, - сообщает МЧС.
По оперативной информации спасателей, технологический процесс предприятия пришлось остановить. Выясняется причина ЧП.