Toyota сбила насмерть под Минском пешехода без фликера

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Трагедия произошла вечером на трассе под Минском: там в ДТП погиб пешеход. На 15-м километре автодороги Минск - Молодечно в Минском районе водитель на Toyota Yaris сбил 36-летнего минчанина, который шел навстречу автомобилю в полосе движения. ДТП произошло в районе деревни Качино, правоохранители проводят разбирательство.

Пострадавшего доставили в больницу, он скончался в реанимации от полученных травм. По предварительным данным, пешеход был в состоянии алкогольного опьянения, сообщает belta.by со ссылкой на официального представителя областного УВД.

В милиции отметили, что нетрезвый пешеход шел по трассе без фликера в темное время суток. В УВД призывают пешеходов и велосипедистов обозначать себя светоотражающими элементами, чтобы получить шанс быть заметным в темноте.