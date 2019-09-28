Через 12 лет преступник сознался в убийстве и дал интервью. Фото: ОНТ

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Его называют самым дерзким преступником в истории современной Беларуси. Сергей Богдашов сейчас отбывает очередное наказание - 14 лет лишения свободы. Судили его уже не раз: за кражи, побег из-под стражи, ранение конвойного, захват его табельного оружия. Сейчас Богдашова ждет новый суд. Находясь в минском СИЗО №1, криминальник решил рассказать о себе прессе.

Богдашов публично признался в тяжких преступлениях, которые скрывал 12 лет, сообщили в программе ОНТ «Тревожная кнопка». В частности, мужчина создался в убийстве продавца оружия - авторитета из группы «Поселковых». Оно сейчас расследуется. Обвиняемый признался, что стал верующим человеком, и это подвигло его рассказать о всех грехах.

За плечами Богдашова - и крупные кражи. Менее чем за три года он наворовал на полмиллиона долларов. Например, угнал машину Cadillac, похищал ювелирные изделия. При совершении таких преступлений им управлял «некий спортивный азарт», ему нравилось красть в условиях повышенного риска, заявил он в интервью.

А закончилась криминальная карьера Богдашова печально - убегая от оперативников после очередного преступления, он зацепился за забор, поранил ногу - развилась гангрена, и конечность пришлось ампутировать.