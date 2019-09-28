КП Беларусь
В Украине на заводе прогремел взрыв - 10 пострадавших
По предварительным данным, на заводе разорвался один из станков
В Украине на заводе прогремел взрыв. Фото: ГСЧС Украины
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В городе Сумы на северо-востоке Украины произошел взрыв, после которого начался пожар. Уже сообщается о 10 пострадавших, а погибших, по предварительной информации, нет.
ЧП произошло на заводе по изготовления пробок для пластиковых бутылок. Огонь охватил производственное оборудование цеха и утеплитель стен на площади до 50 квадратных метров, сообщает kp.ua со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
После звонка спасателям на место происшествия направлялись дежурные караулы. К приезду пожарных горел производственный цех. Пожар удалось ликвидировать через час после поступления звонка о взрыве.
По предварительным данным, на заводе разорвался один из станков. Точная информация пока выясняется.