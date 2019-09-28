2019-09-28T16:39:15+03:00
Экономика
КП Беларусь

+1: в Беларуси снова дорожает топливо

Цена самого дорогого бензина приближается к стоимости 1 доллара
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Беларуси снова дорожает топливоВ Беларуси снова дорожает топливоФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В очередной раз в Беларуси дорожает автомобильное топливо. Традиционно, по воскресеньям, и как обычно на 1 копейку.

Итак, с 29 сентября на автозаправках страны максимальная цена литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,58 руб., АИ-95-К5-Евро - 1,68 руб. 98-й бензин подорожает до 1,9 руб., а дизельное топливо - до1,68 руб. Таким образом, цена самого дорогого бензина уверенно приближается к стоимости 1 доллара.

В «Белнефтехиме» прокомментировали эту новость, отмечая, что в сентябре средняя котировка нефти по оценке составила 63 доллара за баррель и увеличилась к августу на 6,6%. А с учетом роста котировок нефти и изменения курса белорусской валюты для местных НПЗ цена нефти выросла на 7%. Поэтому решили снова повысить цену на топливо на АЗС - «в целях поддержания финансового состояния нефтеперерабатывающих заводов».

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