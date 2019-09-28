Гомельская аномалия: в среду обещают солнце и +23, пока кругом будут идти дожди

Бабье лето придет на один день только на юго-восток Беларуси

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Всю следующую неделю синоптики Беларуси прогнозируют дождливой. Днем будет до плюс 12-16 градусов с осадками. Зато и ночи будут теплыми - 11-14 градусов. Примерно одинаковая погода ожидает жителей всей территории Беларуси во все последующие дни.

И лишь один день обещает быть солнечным и не по-октябрьски теплым - среда, 2 октября. В этот день передают солнечную с прояснением погоду, а температура воздуха должна прогреться аж до плюс 23 градусов! Правда, это касается только юго-востока Беларуси. Таким прогнозом жителей Гомельской области обнадежили как синоптики Белгидромета, так и специалисты международной службы weather.com.

Снова зацветут каштаны?Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Гомеле в среду ожидается +20, но чтобы напоследок хорошо прогреться и напитаться солнцем, лучше ехать еще южнее, например, в Лельчицы - там прогнозируют до +23. Если прогноз оправдается, будут зафиксированы новые температурные рекорды.