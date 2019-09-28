За пассажирами вернувшегося в Беларусь самолета «Минск-Багдад» выслали другой борт

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«Комсомолка» уже писала о том, что в пятницу, 29 сентября, самолет, летевший из Минска в Багдад, вернулся в аэропорт вылета. Борт иракской авиакомпании Iraqi Airways выполнял плановый рейс по маршруту «Минск-Багдад» - туда самолеты летают один раз в неделю. Boeing 737-800 вылетел из Минска практически по расписанию в 16:10. Лайнер набрал высоту в 11 тысяч метров, но что-то пошло не так. Самолет долетел до Брянска, развернулся, снизил высоту и вернулся в Минск. В воздухе он провел почти полтора часа. Причины возврата борта пока не сообщаются.

- Помощь МЧС не понадобилась, - кратко прокомментировали инцидент в МЧС.

Уже известно, что самолет вернулся «по техническим причинам». По неподтвержденной пока информации, в самолете треснуло стекло иллюминатора. Кстати, самолет достаточно «свежий» - ему чуть больше пяти лет.

Поскольку рейс в Багдад выполняется всего лишь один раз в неделю, пересадить пассажиров на следующий рейс быстро не получилось. По некоторым данным, за пассажирами, которых было 75 человек, прислали несколько автобусов и повезли на ужин в один из минских ресторанов. После чего начали развозить людей по гостиницам.

Сначала рейс перенесли на 13 часов воскресения. Но оперативно устранить поломку в Минске не получилось. В 15:30 за пассажирами из Багдада вылетел другой самолет – такой же Boeing 737-800. Он приземлится в Минске в 19:33. Обратный вылет с пассажирами в Багдад был запланирован на 20:30, вылетели в 21:00. Таким образом, пассажиры задержались в Минске на 29 часов.