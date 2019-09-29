Минское «Динамо» набирает очки в шести матчах КХЛ подряд

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В завершающем матче гостевой серии игр минское «Динамо» играла в Нижнекамске с «Нефтехимиком». «Зубры» догоняли соперника в счете. Причем, сравняли счет за 13 секунд до финальной сирены, играя в большинстве и заменил вратаря полевым игроком – 4:4 (эта заброшенная шайба стала 100-й в КХЛ для Андрея Костицына). Но в серии буллитов точнее оказался «Нефтехимик».

Тем не менее, «Динамо» набирает очки в шести матчах подряд. Сейчас «зубры» делят 7-8-е места с «Северсталью».

- Хочу отметить, что мне понравилось, как команда в конце собралась, боролась и вернулась в игру. КХЛ – очень сильная лига. Чтобы играть в этой лиге, мы должны убрать необоснованные ошибки, которых пока достаточно. Мы должны их искоренять, чтобы играть и показывать хороший результат, - сказал главный тренер «Динамо» Крэйг Вудкрофт.

1 октября «Динамо» дома сыграет с «Сочи».