В национальном аэропорту несколько часов отсутствовала электроэнергия

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29 сентября в 4:22 в минском аэропорту пропало электричество. Как сообщается на сайте Национального аэропорта, пассажирам была предоставлена питьевая вода, также были обеспечены дополнительные места для сидения. Хотя в соцсетях люди писали, что порой приходилось располагаться прямо на полу В 8:21 перебои в подаче электроэнергии были устранены и аэропорт заработал в штатном режиме. Несколько рейсов вылетели с задержкой.

ГПО «Белэнерго» через соцсети и телеграм-канал сообщил, что высоковольтные линии и оборудование подстанции «Аэропорт», принадлежащие РУП «Минскэнерго», работали без сбоев. Проблемы в подаче энергии возникли из-за технических неполадок оборудования минского аэропорта.